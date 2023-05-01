Giresun'da 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Giresun'da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Debboy ve Belediye Meydanında başlayan ve Topal Osman Ağa Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Türk İş, Kesk, Belediye İş Sendikası, EMEP, Halkevleri Giresun Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkusunu yaşayan Giresunlular slogan atarak yürüdü. Polis, herhangi bir taşkınlık olmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlama alanına girişlerde sıkı aramalar yapıldı.

Kesk Dönem Sözcüsü Gökhan Topal, yaptığı konuşmada, siyasetin gündeminde seçim olduğunu kaydederek "Siyaset 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenmiş bulunuyor. Emeğiyle geçim mücadelesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin gündemimiz ise geçim, deprem, kadın cinayetleri, doğa katliamları olmaya devam ediyor. Milyonlarca kamu emekçisi, işçisi ve emeklisi olarak maaş aldığımızda sevinemiyoruz. Çünkü bu hayat pahalılığında ayın sonunu getiremiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar daha sonra meydandan ayrıldı. - GİRESUN