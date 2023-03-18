Giresun AKUT üyeleri depremden 47 saat sonra enkazdan sağ çıkardıkları anne ve çocuğu ile görüştü

GİRESUN - Arama Kurtarma Derneği Giresun ekibi Kahramanmaraş merkezli depremin 47. saatinde Adıyaman'da kurtardıkları anne Fatma Tanık ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet Tanık ile görüntülü görüştüler. Duygulu anların yaşandığı görüşmede enkazdan kurtarılan aile AKUT ekibinin kahramanları olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Adıyaman'da görev AKUT Giresun ekibi 3'ü çocuk 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Görev sonrasında Giresun'a dönen AKUT ekibi durum değerlendirme için bir araya geldikleri toplantıda depremin 47. saatinde enkazdan sağ kurtardıkları anne Fatma Tanık ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet Tanık ile görüntülü görüşme yaptı.

"Bizim kahramanımız siz oldunuz"

Çocuğuyla beraber enkazdan sağ çıkarılan Fatma Tanık, AKUT ekibine, "Her çocuğun bir süper kahramanı vardır ama bizim kahramanımız siz oldunuz. O geceyi hatırlayan oğlum, 'Kafalarında ışıklar olan özel kıyafet giyen adamlar vardı kimdi onlar?' diye sorduğunda, 'Onlar bizim kahramanımızdı' diyorum. En yakın zamanda sizleri ziyaret edip ellerinizi sıkmak istiyorum" dedi.

AKUT ekibi ise, sağlık durumlarının iyi olmasından mutlu olduklarını ifade ettiler.

Enkazda ilk ulaştığı anı anlattı

Yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda enkazda anne ve çocuğuna ilk ulaşan AKUT gönüllüsü Cefer Kakıl, yaptığı açıklamada "Deprem anında sadece görevimizi ve bir canı kurtarma gayreti içerisinde hiç bir şey hissetmiyordum ama şuan ekranda görünce çok duygulandım. Hatta görünce tanıyamadım bile çünkü o anda toz toprak içerisindelerdi. Doğrusu kaç saat çalıştığımı da hatırlayamıyorum ama arkadaşların dediğine göre yaklaşık 6 saatlik bir çalışma olmuş. İlk sesi duyduğumuzda tek amacım o sesin sahibini oradan sağ çıkarmak oluyor. Enkazda ilk onlara ulaştığımda bütün umutlarının kendin olduğunu bilerek büyük bir sorumluluk ve hassasiyet içerisinde bulunuyorsun. Şuan onları sağlıklı ve bir arada görmek yaptığımız görevin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha anladım" diye konuştu.

Her kurtarılan hayat, yeni hayatlar için umut oldu

AKUT Giresun Eğitim Birim Sorumlu Yardımcısı Burhan Şükür ise "Adıyaman'da görev yaptığımız süre içerisinde bir çok cana dokunduk. Enkazdan 3'ü çocuk 12 kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugünde burada anne Fatma ve çocuğu Muhammet Tanık ile görüştük. Tabiki anne ve çocuğunun sağlıklı olmasından çok mutlu olduk ve duygulu anlar yaşadık. Hatta enkazda anne ve çocuğunu çıkartırken yorgunluktan ellerim ayaklarım boşalmıştı. Ancak enkazdan çıkardıktan sonra bir anda o yorgunluk, bitkinlik son buldu. Yeni bir can daha kurtarabilmek için moral ve güç vermişti. Şuanda onları görmekte AKUT gönüllüsü olmamızın ne kadar doğru olduğunu hissettirdi bize" ifadelerini kullandı.