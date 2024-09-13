Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kuruluşları Denetliyor

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

Giresun Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Danışma Merkezi'ne İl Müdürü Mustafa Modaoğlu ve İl müdür yardımcıları ile beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren ekipler kuruluşun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. - GİRESUN