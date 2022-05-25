Girdiği kümeste mahsur kalan tilkiyi ekipler kurtardı - Haberler

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Girdiği kümeste mahsur kalan tilkiyi ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Girdiği kümeste mahsur kalan tilkiyi ekipler kurtardı

Kayseri'de girdiği kümesten çıkamayan tilki, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Kayseri'de girdiği kümesten çıkamayan tilki, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde bulunan kümese giren tilki, çıkamadı. Tavukların sesini duyup kümese giden ev sahibi, tilkiyle karşılaştı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine eve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri gitti.

Kümesten çıkarılan tilki, doğal yaşam ortamına bırakıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocasinan, Kayseri, Yerel, Haberler

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