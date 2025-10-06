GİF Öğrencileri Kültür Yolu Festivali'nde Piyano Performansı ile Göz Doldurdu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde piyano performanslarıyla sanatseverlerden tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da ülkenin dört bir yanında milyonlarca sanatseveri bir araya getirdi. Dünyanın en kapsamlı kültür-sanat etkinlikleri arasında yer alan festivalin İstanbul ayağının finali, 5 Ekim 2025 Pazar günü Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Unutulmaz anlara sahne olan kapanış programının en beğenilen bölümlerinden biri ise TÜRGEV Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencilerinin gerçekleştirdiği piyano konseri oldu.

"Sesdaş" anlayışının sanatsal yansıması

GİF öğrencilerinin hazırladığı özel konser, klasik ve modern eserlerden oluşan zengin bir repertuvarla izleyicilerle buluştu. GİF'te verilen sanat eğitimi, bireysel gelişim kadar "sesdaş" olarak tanımlanan birlikte üretim ve paylaşım kültürünü de esas alıyor. Bu anlayışla sahneye çıkan öğrenciler, müzik aracılığıyla disiplin, emek ve ortak ruhu yansıtan performanslarıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Genç sanatçılar sahnedeydi

Konsere sahne alan genç müzisyenler arasında; müzik eğitimine Azerbaycan'da başlayıp GİF'te sürdüren Vesile Şimşek, piyano tutkusunu yeniden keşfeden Fatmanur Coşkun, Royal Akademi'ye hazırlanan Yusuf Ekinci, GİF Orkestrası üyesi Fatma Şeyma Keflioğlu, müzikle bağını güçlendiren Zeynep Ebrar Doğan ve piyano eğitimini GİF'te sürdüren Melike Ok yer aldı. Genç sanatçılara kemanda Ergun Hepbildik eşlik ederken, performanslar GİF'te uzun yıllardır piyano eğitimi veren İlknur Yurtman danışmanlığında hazırlandı.

GİF'ten Türkiye'nin kültürel marka değerine katkı

GİF'te 'sesdaş' üretim anlayışıyla hazırlanan bu özel konser, Kültür Yolu Festivali'nin sanata ve genç yeteneklere sunduğu katkıyı bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kültürel hayatı canlandıran festival, şehirleri sanatla buluşturmayı sürdürüyor.

2025 yılında 20 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, her geçen yıl artan sanatçı, etkinlik ve izleyici sayısıyla ulusal ve uluslararası ölçekte marka değerini pekiştiriyor. Nisan ayında Adana'da başlayan ve sekiz ay sürecek festival, 7'den 70'e milyonlarca sanatseveri kültür ve sanat ekseninde bir araya getirmeye devam ediyor. - İSTANBUL