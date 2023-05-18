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Gıda kontrol ekipleri deprem bölgelerinde göreve başladı

Gıda kontrol ekipleri deprem bölgelerinde göreve başladı

Yerel Haberler

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri deprem bölgelerinde göreve başladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri deprem bölgelerinde göreve başladı.

Gıda kontrol ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının görevlendirmesiyle önce Kahramanmaraş ve ilçelerinde daha sonra ise Hatay ve ilçelerinde gıda denetim çalışmaları gerçekleştirdi. 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem' kanunu çerçevesinde; gıda kontrol ekipleri gıda yardımlarının dağıtımı, ekmek üretim yerlerinin denetimi, yemek hazırlama ve dağıtım noktalarında gıda güvenilirliğini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Bilecik Hatay Yerel Haberler

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