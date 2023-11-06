Gıda İsrafına Dur de projesiyle yemek atığı yüzde 70 azaldı

Eskişehir Çağfen Kolejinin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sorumlu Üretim ve Tüketim Hedefleri kapsamında hayata geçirdiği 'Gıda İsrafına Dur De' isimli projesi ile gıda atığı yüzde 70 azaldı.

Eskişehir Çağfen Koleji, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sorumlu Üretim ve Tüketim Hedefleri kapsamında anlamlı bir projeyi 2022 yılından bu yana sürdürüyor. Gıda İsrafına Dur de isimli proje ile öğrenciler yiyecekleri kadar yemek alarak bu konuda bilinçleniyor. Şeffaf çöp kutularında toplanan atıkların her gün fotoğrafı çekiliyor. Çekilen fotoğraflar okul girişindeki panoda sergilenerek, atık miktarındaki azalma daha net bir biçimde göze çapıyor. 2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle başlayan ve halen devam eden proje sayesinde atık miktarında yüzde 60 ila 70 arasında azalma gerçekleşti. Proje öğrenci ve velilerden tam not alıyor.

"İki senedir devam ettiğimiz bir proje"

Eskişehir Çağfen Koleji Müdürü Özlem Acay projeyle alakalı şöyle konuştu;

"'Okulumuzda Gıda İsrafına Dur De' isimli bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 2030 hedefleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu hedefler içerisinde sorumlu üretim ve tüketim maddeleri altında gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu projemizle birlikte öğrencilerimizle, ebeveynlerimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımıza aslında bir iklim oluşturduk okul içerisinde. Bu projeye başlamadan önce aslında öğrencilerimizin yemek alım süreçleri ve akabinde onların çıkartmış oldukları atıkları gözlemledik. Daha sonrasında öğrencilerimizi bir bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yaptık. Bu farkındalık çalışmaları aslında çok fazla atık çıkarttığımızı, yiyecek atığı çıkarttığımızı fark ettik. Bunun sonuçlarının neler olabileceğini konuştuk. İşte enerji üretiminin artması, iklim değişikliğine kadar sebebiyetler veriyor bu süreçte. Bunun sonrasında da öğrencilerimize okul içerisinde bir proje oluşturduk. 'Gıda İsrafına Dur De' dedik. Bu projede tüm çalışma arkadaşlarımız, ebeveynlerimiz ve öğrencilerimiz de yine aynı şekilde bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek başlamış olduk. 2022 yılında başladığımız projemizde bu yıl da aynı şekilde devamlılığını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz aslında artık yiyecekleri kadar yemek alabileceklerini öğrendiler ve bununla birlikte de daha az atık çıktığını da gözlemlemiş oldular. Bunu daha rahat gözlemlemeleri adına da okul girişimizde bir pano oluşturduk. Her gün çıkarttıkları atıkların fotoğraflarını orada sergilemeye başladık. Onları gözlemledikçe bir sonraki günde daha az atıp çıkartmaya da başlamış oldular. İki senedir devam ettiğimiz bir proje. Ortalama yüzde 60 ve 70 arasında bir gıda israfında azalma olmuş oldu."

"Annem ve babam aslında okulumuzun bu yönünü çok fazla beğeniyor"

Eskişehir Çağfen Koleji 3. Sınıf öğrencisi Ada Özcan, "Tabağıma yiyebileceğin kadar yemek koyuyorum. Bu sayede de daha çeşitli yemekler yiyebiliyorum. Eskiden birazcık daha israf ediyorduk, şimdi azaldı. Evde de annem istediğim kadar yemek koyuyor. Annem bu duruma seviniyor. Daha az atık çıkarıyoruz evde" dedi.

Eskişehir Çağfen Koleji 7. sınıf öğrencisi Derin Ömeroğlu kardeşi ile birlikte aynı okulda öğrenim gördüklerini, proje sayesinde okulda ve evde daha az gıda israfı yaptıklarını ifade etti. Konuyla ilgili Derin Ömeroğlu, "Bence bu proje çok güzel proje ve biz kardeşimle beraber bu okulda okuyoruz, bu projeye evde de devam ediyoruz. Hem atılan atıklar israf olmuyor, ayrıştırılarak atılıyor. Her gün tablo şeklinde bizim okulumuzda bunları inceleme haline getiriliyor. Annem ve babam aslında okulumuzun bu yönünü çok fazla beğeniyor. Biz de evimizde bu yöne uygun çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımda okul içerisinde bu kurallara uymaya çalışıyor ve sevdiklerim şey" dedi. - ESKİŞEHİR