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Gıda Güvenliği Endişesi: Tek Tırnaklı Hayvan Eti Skandalı

Gıda Güvenliği Endişesi: Tek Tırnaklı Hayvan Eti Skandalı
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Antalya, Afyonkarahisar ve Sakarya'da faaliyet gösteren üç işletmenin ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan markaları duyururken, bu durum gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Antalya, Afyankarahisar ve Sakarya'da faaliyet gösteren 3 işletmenin satışa sunduğu ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 7'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 24 yeni ürün daha eklendi. Denetimler sonucu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren "Emr Grup Restoran"da satışa sunulan dana etinde tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Afyonkarahisar'da ise "Yapıcı" marka tarafından satışa sunulan dana kavurmada tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hüseyin Bıyıklı'ya ait "Bağ Konakları Cafe"de hazırlanan lahmacun harcında da tek tırnaklı hayvan eti çıktı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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