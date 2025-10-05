Gıda Güvenliği Denetimleri: 22 İşletme Hakkında Suç Duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda güvenilirliği ile ilgili paylaşım yaptı. Yumaklı, eylül ayında 125 binden fazla denetim ile gıda güvenirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, 22 işletmede suç duyurusunda bulunulurken, 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini de açıkladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz." - ANKARA