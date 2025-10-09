Gıda Bilinci Eğitimi Bilecik'te Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının stratejik hedefleri doğrultusunda öğrencilerde gıda bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan 'Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek, gıda kayıp ve israfının azaltılmasını sağlamak' hedefi kapsamında yürütülen farkındalık eğitimleri, ülke genelinde olduğu gibi Bilecik'te de sürüyor. Bu kapsamda, Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'nda 50 öğrenciye gıda güvenilirliği ve gıda israfının önlenmesi konularında eğitim verildi. Öğrencilere, gıdaların üretimden tüketime kadar geçen süreçte güvenli koşullarda muhafaza edilmesinin önemi anlatıldı. Ayrıca, gıda israfının çevresel ve ekonomik etkilerine dikkat çekilerek, basit alışkanlık değişiklikleriyle israfın önlenebileceği vurgulandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Çocuk yaşta kazanılacak bilinçli tüketim alışkanlıkları gelecekte daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacak" dedi. - BİLECİK