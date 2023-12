GİBTÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz protesto

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik sessiz protesto yapıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde toplanan akademisyenler ve öğrenciler ' Gazze için sessiz olun' pankartı açarak sessiz protesto gösterisi yaptı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık dışı olduğunu söyleyerek, " İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı zulüm, arşı titretiyor. Bu küçük toprak parçasında, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış bir güç karşısında, taşları, sapanları ve çıplak elleriyle direniş gösteren Gazze halkının cesareti, tüm dünyaya ilham kaynağı olmalıdır. Bebekleri, kadınları, gençleri ve yaşlıları acımasızca hedef alan bu zalim anlayış, insanlığın vicdanını derinden yaralıyor. Bizler, dünyanın her köşesinden her renkten, ırktan, dinden ve mezhepten insanlar olarak, Gaziantep'ten İsrail'in soykırımına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gazze'deki çocuk, kadın, yaşlı, herkes güvende olmadıkça İsrail güvende olmayacaktır, dünyanın hiçbir yeri güvende olmayacaktır.

Gazze yara aldıkça Batı dünyasının insan hakları, hukuk ve demokrasi söylemleri de o düzeyde yara almakta ve anlamsızlaşmaktadır. Unutmayalım ki, iki yüzlü yaklaşım ve tıkanmışlık, yeni bir yaklaşım ve dönüşüme yol açacaktır. GİBTÜ olarak, idari ve akademik kadromuz ve öğrencilerimizle birlikte, yüzyılın bu büyük vahşetine imza atan Siyonist İsrail devletini şiddetle kınıyoruz. İnsanlık onuruna aykırı bu eylemler, sadece insanları değil, eğitim kurumlarını da hedef almakta. Gazze İslam Üniversitesi'nin son saldırılarda yıkılması ve Rektör Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in trajik ölümü, bu barbarlığın somut bir örneğidir. Bilimsel ahlak ve akademik onur adına bu zulmü en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnanıyoruz ki, insanlık onuru ve vicdanı, bu karanlık ve zulme galip gelecektir. Zalimler ve zulme göz yumanlar, tarihin ve vicdanların mahkemesinde hesap vereceklerdir. Temennimiz, İsrail yöneticilerinin ve destekçilerinin insanlığa karşı işledikleri suçlar için adil bir mahkemede yargılanmalarıdır. AB ve ABD'ye çağrımızdır: Eğer hala insanlığa söyleyecek bir sözleri varsa ve adil bir dünya özlemleri gerçekse, İsrail'in vahşetine verdikleri desteği derhal geri çeksinler. AB ve ABD'deki sanat ve akademik çevrelerin bu soykırıma sessiz kalmalarını "ölüm suskunluğu" olarak görüyoruz ve bu suskunluğu kırmaları için çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.