GGC'den Kızılkaya'ya plaket

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan tarafından Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütürken, Antalya Valiliğine atanan Ramazan Kızılkaya'ya, yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan tarafından Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütürken, Antalya Valiliğine atanan Ramazan Kızılkaya'ya, yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) Şehitlik kampüsünde düzenlenen buluşmaya GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, yönetim kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Müdürü Osman Başeğmez, TSE Diyarbakır İl Müdürü Mehmet Genç, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, 3 yıl 3 ay boyunca Diyarbakır'a güzel hizmetlerde bulunan Ramazan Kızılkaya'ya yönetim kurulu kararı ile plaket vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Ceylan, Diyarbakır'a güzel hizmetler ettiği için Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Diyarbakır'ın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ramazan Kızılkaya, bu şehri unutmayacağını söyledi. Kızılkaya, "Her yolun bir bitişi var. Diyarbakır'ı gönlümüze yazdık. Renkli, hareketli bir hikaye oldu hayatımda. İstanbul'da, Edirne'de, Konya'da ve Diyarbakır'da çalıştım ve buradan Antalya'ya dönüyorum. Bundan sonraki durağımız Antalya olacak, burada olduğu gibi orada da hizmet etmeye gayret edeceğiz. Diyarbakır gibi renkli bir dünya yok. Bütün güzellikleriyle yaşıyoruz. Diyarbakır'ı kesinlikle unutmayacağız. Çok teşekkür ediyorum" dedi - DİYARBAKIR