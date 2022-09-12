GGC'den gazeteciye saldırıya kınama

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen bir yangını takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sait Vakkas Yağcı'nın saldırıya uğramasını kınadı.

GGC'den yapılan açıklamada, görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.

Gazetecilere yönelik saldırıların sadece basın özgürlüğüne yönelik olmadığını aynı zamanda toplumun haber alma, bilgilenme hakkını da engellemeye yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Meslektaşımız ve üyemiz olan Sait Vakkas Yağcı'nın uğradığı saldırı kabul edilemez. Canlı yayında görevini yerine getirirken yangının çıktığı fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin saldırısına uğraması, canlı yayın yaptığı telefonunun gasp edilmesi büyük bir suçtur. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz" denildi.

(İHA)