GGC'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu yayımladığı mesajda, Gaziantep'in bir asrı aşkın süre önce her türlü zorluğa rağmen kahramanlık hikayesi ortaya çıkardığına dikkat çekti. Gaziantep'in ortaya koyduğu direniş ile şanlı bir destan yazdığı vurgulanan açıklamada, "102 yıl önce atalarımız her türlü zorluğa rağmen inanç ve azimleri ile tarih yazdılar. Atalarımızın 102 yıl önce ortaya koydukları kararlılık ve mücadele azmi bugün bizlere ışık ve yol gösterici olmuştur. Gaziantep'in her alanda elde ettiği başarının temelinde de 102 yıl önceki ruhla hareket edilmesidir. Antep Savunmasında gözünü kırpmadan can veren 6 bin 317 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP