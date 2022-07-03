Gezmeye geldikleri Pamukkale'de kaza yapan Hintli aile, Tekden'de sağlığına kavuştu

DENİZLİ - Denizli Tekden Hastanesi, dünyanın birçok yerinden gelen hastalara şifa kapısı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın önemli iş adamlarından Akhil Chauhan, tatil amaçlı geldiği Denizli Pamukkale'de ailesiyle birlikte kaza geçirdi. Ailesi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Akhil Chauhan'ın felç kalma riski olduğu ve acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Tedavi olmak için ambulans uçakla Hindistan'a geri dönmeyi düşünen hasta, tavsiye üzerine Özel Denizli Tekden Hastanesi'ni tercih etti.

Hindistan'da yaşayan ve önemli iş adamlarından olan Akhil Chauhan ve ailesi tatil amaçlı ülkemize geldi. İstanbul, Antalya'yı gezen aile, travertenleri görmek için Denizli'ye geldi. Pamukkale'ye giderken trafik kazası geçiren aile ambulansla bir hastaneye kaldırıldı. Çocukları ve eşi kazayı hafif atlatırken Akhil Chauhan'a doktorlar, felç kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ambulans uçakla ülkesine dönecekken Denizli Tekden Hastanesi'ne götürülerek tedavisini orada gerçekleştirdi. Tekden Hastanesi'nin başarılı akademisyen doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Bayram Çırak'ın yaptığı ameliyatla hasta sağlığına kavuştu. Hindistanlı hasta Akhil Chauhan, taburcu olurken hastaneden çok memnun kaldığını belirtti. Hastane yönetimi hastayı Hindistan'a uğurlarken ülkemizi ve hastanemizi hatırlatacak hediyeler takdim etti.

"Hastanın felç kalma riski vardı"

Başarılı bir tedavi uygulandığını ve ilk başta felç kalma ihtimalinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Bayram Çırak, "Akhil, bize getirildiğinde boynunda bir boyunlukla sağa sola dönmeye korkar vaziyette sırt üstü kıpırdamadan yatıyordu. Kaza geçirdiğinden dolayı çok korkmuş durumdaydı. Filmlerini incelediğimizde boyun kısmında kırık olduğunu tespit ettik. Omurgaları arasında kırığa bağlı çıkık olduğunu gördük. İki kemik arasında bulunan kırık kemik parçaları olduğunu ve fıtığının omuriliğe baskı yaptığını tespit ettik. Yüksek oranda felç kalma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ailesi hastayı Hindistan'da tedavi ettirme konusunda ısrarlıydı. Oradaki Beyin ve Sinir cerrahları ile birkaç defa yaptığımız online görüşmede hasta ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Gerekli izinleri aldık ve sonrasında hastamız Akhil'i ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Akhil kendisine geldiğinde kazadan felç olmadan kurtulmasının büyük bir şans olduğunu hem kendisine hem de ailesine anlattık. Hastamız hastanemizi ve kendilerine çok iyi bakıldığı için birkaç gün hastanemizde kalmak istediler. Taburcu olduktan sonra hastamız Akhil ve ailesini Hindistan'a uğurladık. Teşekküllü bir hastanede müdahale edilmesi hastayı da memnun etti" ifadelerini kullandı.

"Tedavi için Hindistan'a gidecekken Tekden Hastanesi'ni önerdiler"

Kaza anını hatırlayamadığını ve kendine geldiğinde çok korktuğunu ifade eden, Akhil Chauhan, "Türkiye'ye tatil için gelmiştik. İstanbul, Antalya gibi şehirlerde vakit geçirdikten sonra Pamukkale'yi görmek istediğimiz için Denizli'ye geldik. Pamukkale'ye geldiğimizde araçların geçtiği yol, bisiklet turnuvasından dolayı kapalıydı. Biz de farklı bir yola girdik. Bir anda ne olduğunu anlamadan kaza geçirdik. Ben gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Doktorlar boynumda kırık olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ülkeme gidip orada ameliyat olmak istediğimi söyledim. Burada tanıdığım insanlar da Tekden Hastanesi'ne gitmemi önerdiler. Tekden'de Prof. Dr. Bayram Çırak, film çektirdikten sonra boynumda kırıklar olduğunu söyledi ve beni ameliyata aldı. Hastanede kaldığım süre boyunca benimle gerçekten çok güzel ilgilendiler. Doktorum aileme geçirdiğim operasyonu ve iyileşme durumumu anlattı ve günde 3-4 defa gelip kontrol etti. Bunlar benim için gerçekten çok önemli" dedi.