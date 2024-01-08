Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

AMASYA - Amasya'da Ferhat dağının zirvesine çıkan doğasever iki kardeş, 3 torba dolusu atık topladı.

Ferhat ile Şirin efsanesinde geçen dağda gezinti yapan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, etrafta çöp ile atık şişelerle karşılaşınca duyarlı davranıp toplamaya başladılar. Şehre hakim zirvenin tehlikeli yamaçlarını dolaşan ikili 3 torba dolusu atık biriktirdi.

Atıkların doğaya zarar verdiğini belirten Altan Eftelioğlu, çocukluğunun geçtiği Çakallar Mahallesi'ne gezintiye gelenlerden çevreyi kirletmemelerini istedi.