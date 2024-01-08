Üye Girişi
Haberler

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'da Ferhat dağının zirvesine çıkan doğasever iki kardeş, 3 torba dolusu atık topladı. Ferhat ile Şirin efsanesinde geçen dağda gezinti yapan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, etrafta çöp ile atık şişelerle karşılaşınca duyarlı davranıp toplamaya başladılar. Şehre hakim zirvenin tehlikeli yamaçlarını dolaşan ikili 3 torba dolusu atık biriktirdi. Atıkların doğaya zarar verdiğini belirten Altan Eftelioğlu, çocukluğunun geçtiği Çakallar Mahallesi'ne gezintiye gelenlerden çevreyi kirletmemelerini istedi.

Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar

AMASYA - Amasya'da Ferhat dağının zirvesine çıkan doğasever iki kardeş, 3 torba dolusu atık topladı.

Ferhat ile Şirin efsanesinde geçen dağda gezinti yapan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, etrafta çöp ile atık şişelerle karşılaşınca duyarlı davranıp toplamaya başladılar. Şehre hakim zirvenin tehlikeli yamaçlarını dolaşan ikili 3 torba dolusu atık biriktirdi.

Atıkların doğaya zarar verdiğini belirten Altan Eftelioğlu, çocukluğunun geçtiği Çakallar Mahallesi'ne gezintiye gelenlerden çevreyi kirletmemelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amasya Çevre Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title