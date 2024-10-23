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Ğezık Kaymağı'na Coğrafi İşaret İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ğezık Kaymağı'na Coğrafi İşaret İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bingöl'ün yerel değerlerinden Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret alımı için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında bilimsel ve teknik destek sağlanarak kaymağın tescillenmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ğezık Kaymağı için iş birliği protokolü imzaladı.

Bingöl'ün önemli değerlerinden biri olan Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret alımı ve sonrasındaki analiz süreçlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret alımı ve analiz süreçlerine ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.

Ğezık Kaymağı'nın Bingöl'ün önemli bir değeri ve kültürel mirası olduğunu belirten Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, "Bu iş birliği ile kaymağımızın coğrafi işaretle tescillenmesi sürecine bilimsel ve teknik destek sağlayacağız. Ayrıca, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir model oluşturulması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin değerlerini koruyarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ise "Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirme konusunda uzun yıllardır başarılı projelere imza atıyor. İl Müdürümüz Dr. Burhan Bahadır liderliğindeki ekip, bilimsel yaklaşımları ve özverili çalışmalarıyla Bingöl'ün değerlerine sahip çıkmak için büyük bir gayret gösteriyor. Kendilerine, bu iş birliği sürecinde gösterdikleri hassasiyet ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu protokol, sadece Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret süreci için değil, aynı zamanda şehrimizin yerel değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından da oldukça önemli. Kurumlar arası bu uyumlu iş birliği, Bingöl'ün potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlayacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz bu süreçte, bilimsel ve teknik destekler sayesinde Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret tescil sürecine sağlam adımlarla başladık. Bu iş birliği, sadece bir ürünün tescili değil, aynı zamanda yerel değerlerimize sahip çıkma ve bunları gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu iş birliğiyle hedefimiz, Bingöl'ün eşsiz lezzetlerinden biri olan Ğezık Kaymağı'nı korumak ve kalitesini garanti altına alarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bu süreçte il müdürlüğümüzün teknik desteği ve koordinasyonu, bu ortak hedefimize ulaşmamız için büyük bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Yerel Yönetim Kültür Sanat Ekonomi Yerel Tarım

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