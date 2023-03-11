Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gezici muayene aracı deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Gezici muayene aracı deprem bölgesine gönderildi

İzmit Belediyesi, depremden zarar gören hayvanların tedavilerini yapmak üzere gezici muayene aracı Patibüs'ü afet bölgesine gönderdi.

İzmit Belediyesi, depremden zarar gören hayvanların tedavilerini yapmak üzere gezici muayene aracı Patibüs'ü afet bölgesine gönderdi.

Yaraların sarılması için çadırkentler, konteynerler ve aşevleri kuran İzmit Belediyesi, depremden zarar gören hayvanlar için de harekete geçti. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gezici muayene aracı Patibüs ile birlikte deprem bölgesine gitti. Bölgeye ulaşan ekip ilk önce çalışmalarını Kahramanmaraş'ta ardından da depremden zarar gören tüm illerde sürdürecek. - KOCAELİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title