Gezdiği 14 ülkeden getirdikleriyle odasını adeta müzeye çevirdi

Sivaslı iş adamı, yurt dışı seyahatlerinden getirdiği koleksiyonluk eşyalar ile iş yerindeki odasını adeta müzeye çevirdi.

Sivas'ta medikal ürün firması sahibi Mehmet Gürbüz'ün iş yerindeki odasını girenler gözlerine inanamıyor. İş seyahatlerinde gittiği ülkelerden tablolar, figürler, doğal taşlar, hayvan fosilleri olmak üzere binlerce hediyelik eşya alan Gürbüz, 30 senelik birikimi çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Büyük bir titizlikle sergilediği koleksiyonun temizliği ise saatler sürüyor.

"Her birinin bende ayrı bir yeri var"

Mehmet Gürbüz, odasında bulunan her eşyanın ayrı bir yeri ve asını olduğunu belirterek, "Uzak doğuyu çok seviyorum. Özellikle Çin, Kamboçya, Endonezya, Tayland, Vietnam gibi ülkelerde bulundum. Bu geziler işimiz yüzünden oldu, medikal sektörde iş yaptığınız zaman uluslararası medikal programları da takip etmek durumundasınız. Bu programalar ve fuarlara katılırken de alışverişi sevdiğim için eşyalar aldım. Amacım böyle bir koleksiyon yapmak değildi, alırken alırken brikti ve sanki bir koleksiyon gibi oldu. Renkli olmayı seviyorum dolayısıyla bu oda da böyle oluştu. Odama gelen insanlar çok beğeniyor, benim de ayrıca çok hoşuma gidiyor bunlarla ilgilenmek. Bunların her birinin bende ayrı bir yeri var. Her gittiğim ülkeden ve şehirden bir şeyler aldım ve burada biriktirdim. Dolayısıyla böyle bir oda yapmam güzel oldu diye düşünüyorum" dedi.

"İş yerinin insanı cezbetmesi lazım"

Gürbüz, iş yerinin çalışanları cazip etmesi gerektiğini söyleyerek, "Hiç saymadım ama burada çok fazla ürün var. Buranın temizliği biraz zor ama onu da elamanlarım sağ olsunlar yapıyorlar. Hatta elemanlarım temizlik yaparken neyin nerede olduğunu karıştırmamak için temizliğe başlamadan önce resmini çekiyorlar temizlik bittikten sonra benim istediğim gibi diziyorlar. Çünkü buradaki dizilişin bozulmasını çok istemiyorum. Şirketimizin geneli de çok güzel insanların çalışma ortamları ne kadar rahat, ne kadar huzurlu ve ne kadar renkli ise insanlarda öyle oluyorlar. Öncelikle iş yerinin insanı cezbetmesi lazım, kasvetli bir iş yeri olmaması lazım. İş yerimiz renklidir ve çalışsan arkadaşlarda memnundur bu durumdan. Buradan hediye götürmek yok aksine hediye getirmek var. İnsanlar buradan bir şeyler almak yerine bir şeyler getiriyor" diye konuştu.