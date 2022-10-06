Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencikli gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Yerel Haberler

Germencikli gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler sokak hayvanları için kent genelinde besleme yaptı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler sokak hayvanları için kent genelinde besleme yaptı.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Ortaklar Genç Ofis üyesi gönüllü gençler, Ortaklar Mahallesi'nde sokak hayvanları için süt ve su bırakıp, sokak hayvanları beslenme odağını temizlediler. Ortaklar Genç Ofis'te görevli Gençlik Lideri Habibe Duygu Tut, gönüllü gençler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladıklarını için çok mutlu olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Hisarcık Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title