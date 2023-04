Germencik'teki mezarlıklarda bayram temizliği

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde bahar temizliği mesaisini sürdürürken diğer yandan da mezarlıkların bakım ve temizliklerini gerçekleştirerek vatandaşların bayram ziyaretine hazırlıyor.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışmalarına Ramazan Bayramı hazırlıklarını da ekleyerek bu alandaki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Belediye ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde çevre temizliği ve düzenlemeleri, ağaç ve bitkilerin bakımları, ilaçlama çalışmaları gibi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Germencik parolasıyla yoğun çalışma takvimi uygulayan ekipler hem bahar temizliği yapıyor hem de yaza hazırlık gerçekleştiriyor.

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklar, Germencik Belediyesi ekiplerince temizlenerek daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşturuluyor. Yıl boyu düzenli olarak yapılan mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı öncesinde de yoğunlaştırıldı.

Mezarlıkların bakım çalışmasını yılın her döneminde gerçekleştirdiklerini özellikle de her bayram öncesi sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde her yıl yaptığımız gibi mezarlıklarımızda sıkı bir çalışma programı uyguluyoruz. Yılın her döneminde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımız özellikle mezarlıkların yoğun ziyaretçi dönemleri olan dini bayramlar öncesinde yoğunlaşıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha taziyelerimi sunuyor, vefat eden vatandaşlarımızın mekanlarının cennet olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN