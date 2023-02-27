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Germencik Müftülüğü ilçeye yerleşen depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Yerel Haberler

Germencik Müftülüğü ilçeye yerleşen depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen ve afet bölgelerinden gelip Germencik'e yerleşen ailelere manevi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen ve afet bölgelerinden gelip Germencik'e yerleşen ailelere manevi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, ilçe vaizleri, din hizmetleri uzmanı ve din görevlileri tarafından, depremden etkilenen ve afet bölgelerinden gelip ilçeye yerleşen, deprem mağduru vatandaşlar ziyaret edilip, manevi rehberliğin yanı sıra; gıda kolileri, kıyafet, ayakkabı, çamaşır, mutfak araç-gereçleri, koltuk, kanepe, halı ve benzeri ihtiyaçları da personeller tarafından temin ediliyor.

İlçe Müftüsü Selman Coşkun depremzedelere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Bir daha böyle afetlerin olmaması temennisi ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Emeği geçen herkese ve özellikle görev yaptıkları mahallelere yerleşen deprem mağduru vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere imkanlarını seferber eden din gönüllüsü hocalarımıza da teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Germencik Hisarcık Aydın Yerel Haberler

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