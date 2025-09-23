Haberler

Germencik İncir Festivali'nde Jandarma Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Germencik İncir Festivali'nde Jandarma Kadına Şiddete Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesindeki İncir Festivali'nde jandarma ekipleri, 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle KADES uygulamasını tanıtarak halkı bilgilendirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan İncir Festivali'nde stant açan jandarma ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince Germencik ilçesinde 21.'si düzenlenen İncir Festivali'nde stant açıldı. Festival coşkusunu güvenlik bilinciyle buluşturan jandarma ekipleri, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşları 6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması konularında bilgilendirdi. Ayrıca durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtılırken, telefonlara KADES uygulamasının yüklenmesi sağlandı. Vatandaşların sorularını d yanıtlayan jandarma ekipleri, teşkilat olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?

Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.