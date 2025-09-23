Germencik İncir Festivali'nde Jandarma Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan İncir Festivali'nde stant açan jandarma ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince Germencik ilçesinde 21.'si düzenlenen İncir Festivali'nde stant açıldı. Festival coşkusunu güvenlik bilinciyle buluşturan jandarma ekipleri, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşları 6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması konularında bilgilendirdi. Ayrıca durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtılırken, telefonlara KADES uygulamasının yüklenmesi sağlandı. Vatandaşların sorularını d yanıtlayan jandarma ekipleri, teşkilat olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. - AYDIN