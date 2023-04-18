Germencik Belediyesi, Ramazan Ayında Çeşitli Etkinlikler Düzenledi

Germencik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca bir dizi etkinliği vatandaşlarla buluşturdu.

Germencik Belediyesi, geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında sosyal yardımlardan kültürel aktivitelere bir dizi program yaşama geçirildi.

Hazırlanan ilk etkinlikte Hacivat ve Karagöz, semazen, sihirbaz, Komedi Dans Üçlüsü, kanto gösterileri ile ödüllü yarışmalar ve ikramlarla çocuklar eğlendi. Daha sonra 'Kahramanlar Kumpanyası' adlı müzikli ve danslı çocuk oyunuyla çocuklar, 'Doğaçlama Tiyatro Gösterisi' ile de yetişkinler buluştu.

Ramazan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel futbol turnuvası da düzenlendi. Turnuvaya 7-10 yaş arasından oluşan 10 takımın yer aldığı 100 öğrenci katıldı. Çocukların ve gençlerin sosyal faaliyetlere teşviki amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Satranç Turnuvası da Germencik Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Üç kategoride süren müsabakalarda 189 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için ter dökerken, her iki turnuvada da dereceye girenlere ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI

Germencik Belediyesi kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede yaşayan ve ekonomik durumları iyi olmayan vatandaşları da unutmadı. İhtiyaç sahibi yurttaşlar için gıda kolisi hazırlayan Germencik Belediyesi, belediyenin kendi bütçesinden ve vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim etti.

Ramazan etkinlikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşlara Ramazan ayının maneviyatını yansıtmak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan ayının maneviyatına yakışan bir dizi etkinlikle vatandaşlarımızın moral ve motivasyonuna özellikle de çocuklarımızın mutluluğuna temas etmek istedik. Çocuklarımızın oldukça keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Zor günler geçirdik ve geçirmekteyiz. İstedik ki hem Ramazanın ayının manevi yönünü yansıtalım hem de halkımızın bir nebze de olsa moral bulmasını sağlayalım. Tüm halkımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."