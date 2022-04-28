Germencik Belediyesi Ailesi İftar Yemeğinde Buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediye çalışanları ve aileleriyle iftar yemeğinde buluştu.

19 Mayıs Gençlik Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde, Germencik Belediyesi çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Yemek dağıtımına da katılan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çalışanlarıyla iftar yemeği yedi.

Belediye Başkanı Öndeş, gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çalışanlarına emekleri ve özverileri için teşekkür etti.

"BAŞARIMIZDAKİ EN BÜYÜK PAYIN YEGANE SAHİBİ EMEKÇİLERİMİZDİR"

Başkan Öndeş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zor zamanlar güçlü insanlar oluşturur, güçlü insanlar kolay zamanlar oluşturur, kolay zamanlar zayıf insanlar oluşturur, zayıf insanlar zor zamanlar oluşturur. Bu sözün ışığında bizler Germencik Belediyesi ailesi olarak her ferdinin özverisi ve çalışkanlığıyla bugüne kadar zor ve çetin zamanlar atlattık. Bu sürecin bir ürünü olarak gördük ki imkansız denen işleri yapıyoruz, bahane üretmeden yolumuza devam ediyoruz. Bugün bu güçlü insanlarla yapılamaz denen hizmetleri yapıyor, mümkün değil denen işleri mümkün kılıyoruz. Bu güzel işlere imza atan kıymetli yol ve mesai arkadaşlarımızla bugün iftar sofrasında buluştuk. İmkansızlıklardan imkan oluşturan, bahanelere sığınmadan ilçemiz ve halkımız çalışan, üreten, gelişen ve geliştiren bir belediye olarak şüphesiz en büyük pay büyük bir özveri ve çalışkanlıkla görevini yerine getiren mesai arkadaşlarımızındır. Biz kocaman bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olan bu güzel akşamda tüm emekçilerimize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."