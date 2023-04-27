Gerger, doğalgaza kavuşuyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesi doğalgaza kavuşuyor.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve parti yöneticilerinin de katılımıyla Gerger ilçesine doğalgaz için çalışmalar başlatıldı.

Doğalgaz hattı için vurulan ilk kazmayla birlikte en kısa zamanda evlere gaz verilmeye başlanılacak. Çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Gerger Adıyaman'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan ve 3 bin nüfusa sahip bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımızın, doğalgazsız ilçe kalmayacak sözünü de bu hizmet ile gerçekleştirmiş oluyoruz. İktidara geldiğimizden bugüne kadar, her alanda bu çok yatırım gerçekleştirdik. Devam eden alt yapı çalışmaları, deprem konutları, TSM. binası, şimdi de doğalgaz hizmeti, sadece son iki yılda yaptığımız yatırımlar" diye konuştu. - ADIYAMAN