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Gerga Antik Kenti'nde Doğa Yürüyüşü Güvenlik İçin Jandarma Devrede

Gerga Antik Kenti'nde Doğa Yürüyüşü Güvenlik İçin Jandarma Devrede
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Aydın'ın Çine ilçesinde Gerga Antik Kenti'nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, 62 sporcu için jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde Gerga Antik Kenti'nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan sporcuların güvenliğini jandarma ekipleri sağladı.

Alabayır Mahallesi'nde Doğa Sporları Derneği koordinesinde 12 kilometrelik bir yolu kapsayan Gerga Antik Kenti bölgesine doğru yapılan doğa yürüyüşüne katılan 62 kişilik sporcu grubunun emniyetli bir şekilde faaliyeti icra etmeleri amacıyla Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirleri alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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