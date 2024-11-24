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Gercüş'ten Nusaybin'e Zorlu Göç Yolculuğu

Gercüş'ten Nusaybin'e Zorlu Göç Yolculuğu
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Soğuyan havalarla birlikte Batman'ın Gercüş ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru giden konargöçerler, zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuk sırasında karşılaştıkları tehlikeler ve zorluklar hakkında bilgi veren göçerler, bu yaşam tarzının zorluklarına dikkat çekiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinden geçen konargöçerlerin Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru yolcukları devam ediyor.

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğuna 15 gün kaldı. Göç yolunda olan besiciler, bazen karayolunda, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorlukla karşılaşıyor. Karayollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler, yılda ortalama 3 ayı yolda geçiriyor.

Göçerlerden Şahin Alpa Kütle, "Bitlis ve Muş taraflarında geliyoruz. Bazen 1 ay, bazen 3 aya yakın yollarda kalıyoruz. Göçerlik zor bir iş. Yollarda geldiğimiz zaman şoför, tarlalardan geldiğimiz zamanda vatandaşlar kızıyor. Koyunlarımız çoğu zaman susuz kalıyor, çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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