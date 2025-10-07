Gercüş'te Gazze ve Filistin Temalı Etkinlikler Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Batman'ın Gercüş ilçesindeki okullarda da "Gazze ve Filistin" temalı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında bazı okullarda öğrencilere bilgilendirici videolar izletilirken, bazı okullarda pano çalışmaları, boyama etkinlikleri ve şiir okumaları gerçekleştirildi. Öğrenciler, Filistin halkına destek mesajlarıyla barış ve kardeşlik vurgusu yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, etkinliklerin öğrencilerde vicdan, adalet ve insanlık bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak, çocuklarımıza barış, empati ve kardeşlik bilincini kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - BATMAN