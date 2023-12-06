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Gerçek sevgi tüm engelleri aştı

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Uşak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli çocukları bir araya getirdi. Programda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi ve gösteriler yapıldı. Engelliler Günü'nün önemi vurgulandı.

Gerçek sevgi tüm engelleri aştı

Engelli çocuklar düzenlenen özel programda bir araya geldi

UŞAK - Uşak Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli çocukları bir araya getirdi. Kent merkezinde yer alan Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen program birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Programa Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman'ın yanı sıra Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lokman Öztürk, Uşak Belediyesi Meclis Üyeleri ve daire müdürleri, Engelli derneklerinin temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Okulları, öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

"Sevgi Varsa Engel Yok"

Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, "Sevgi varsa engel yoktur" temasıyla yola çıkılarak hazırlanan program kapsamında, çeşitli okullardan gelen 200'den fazla çocuk ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların her biriyle ayrı ayrı ilgilenen ve sohbet eden Kahraman; özel gün dolayısıyla hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte keserek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü panosuna el izini bıraktı.

Salon içerisinde özel gereksinimli çocuklar tarafından yapılan çeşitli spor etkinlikleri ve eğlenceli aktiviteler renkli görüntülere sahne olurken; gösteri yapan ve şarkılar söyleyen minikler etkinliğe katılanlardan tam not aldı. Engelli çocukların bando gösterisinin yanı sıra Uşak Kent Orkestrası'nın müzik dinletisinin de yer aldığı programda, önceden kurulan stantlar gezilerek keyifli zaman geçirildi.

"Önyargılar Giderilirse Zorluklar Birlikte Aşılır"

İki saat süren programda konuşan Başka Yardımcısı Kahraman, "Bugün burada sevginin engel tanımadığını, dayanışmanın her türlü engeli aştığını hep birlikte görmüş olacağız. Özel gereksinimli gençlerimizin güçlü iradesine, azmine ve topluma kattığı değerlere renkli etkinliklerle tanık olacağız." dedi.

Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturmak, anlayışı artırmak ve toplumumuzun her bireyini kucaklamak adına önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Kahraman; "Bu tarz günler; önyargıların giderilmesi, dezavantajların ortadan kaldırılması, sosyal faktörlerin de dahil edildiği bir mücadeleyi hayata geçirmek anlamlarını barındırır. Bugün, bu engellerle baş etmekte olan bireylerin gücünü ve kararlılığını kutluyor, Uşak Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'ın öncülüğünde bu sürece en güçlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Ben buradan engelli bireylerin ailelerine de teşekkür etmek istiyorum. Onların sevgisi, destekleri ve mücadele azimleri, özel gereksinimli bireylerimizin hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerinde kilit bir rol oynuyor. Unutmayalım ki, her birimiz farklı yeteneklere sahibiz ve bu farklılıklar bizi güçlü kılıyor. Hep birlikte, daha kucaklayıcı ve daha yaşanılabilir bir dünya inşa edebiliriz." diye konuştu.

Dolu Dolu Geçen Program Herkesi Mutlu Etti

Etkinliğe katılan Uşak Engel Tanımayanlar Dernek Başkanı Senem Özpınar, Uşak Belediyesi'ne düzenlediği bu tip farkındalık etkinlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Bu sayede seslerini duyurabildiklerini ifade eden Özpınar; "Başkanımız Mehmet Çakın'a özel olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum, bizleri hiçbir zaman unutmuyor ve hiç ayırmıyor. Belediyemizin düzenlediği organizasyonlar sayesinde bizler daima özel çocuklarımızın istek ve taleplerini iletme şansı yakalıyoruz. Bugün de derneğimizdeki özel çocukların yaptıkları el sanatlarını sergiledik. Ben özel çocuklarımızın ufkunu açan ve onlara kendilerini iyi hissettiren bu tip organizasyonların devam etmesi dileğiyle tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Uşak Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görev yapan Özel eğitim öğretmeni Hatice Çolak, Uşak Belediyesi'ne teşekkür ederek, özel çocukların eğlenmesi ve eğitimi için harcanan emeklerden çok memnun olduklarını ifade etti. Çolak bu tip kapsamlı ve eğlenceli organizasyonların özel çocukların topluma kazandırılması için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Programa katılan ve ailesiyle birlikte keyifli saatler geçiren Süleyman Sami Özpınar, Uşak Belediyesi'ne kendilerine tanıdığı bu tarz fırsatlar için teşekkürlerini iletti. Bu tip etkinliklerin daha çok olmasını arzu ettiklerini belirten Özpınar, Uşak halkının engelli bireylere karşı daha anlayışlı ve sağduyulu olmalarını beklediklerini ifade etti.

İşitme engelli Keziban Duymaz ise Uşak Belediyesi'nde görevli işaret dili tercümanı ve eğitmeni Gülsüm Yeşilova sayesinde verdiği röportajda Uşak Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, bu tip organizasyonların devam etmesini istediklerini kaydetti. Duymaz etkinliği çok beğendiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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