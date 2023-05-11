Gerçeği aratmayan tatbikat

Bilecik'te gerçekleşen arama-kurtarma tatbikatı gerçeği aratmazken, silo üzerinde mahsur kalan yaralı işçi kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde senaryo gereği bir fabrikada itfaiye ekipleri ile UMKE ekipleri silo üzerinde mahsur kalan bir işçi ihbarı aldı. Hemen olay yerine ulaşan ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımıyla mahsur kalan işçiyi kurtardılar. Kapalı hammadde sahasında gerçekleşen tatbikatta yaralı işçi 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilmesiyle sona erdi.

"Hiç tanımadığımız vatandaşları kurtarılmasında görev almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık"

Bu güne kadar birçok ortak faaliyette bulunduklarını ve başarılı tatbikatlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, "Tatbikatlardaki iş birliğini Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucu görev aldık. Hatay'ın Antakya ilçesinde de birçok vatandaşın hayatına dokunma fırsatı bulduk. Hiç tanımadığımız vatandaşları kurtarılmasında Bozüyük adına görev almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Bu nedenle bu tür tatbikatların zamanla daha zor şartlarda ve daha sık yapacağız. Bu tür faaliyetlerin bölgemizde ve ülkemizde yaşanabilecek afetlere daima hazır olmak adına oldukça önemli" dedi. - BİLECİK