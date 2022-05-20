GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmelerinin amaçlandığı proje Emirdağ Kaymakamlığı tarafından yürütülüyor. GENYAD projesi olağan değerlendirme toplantısında, projenin genel durumu, elde edilen sonuçlar ve yapılacak yeni faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, İslam, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title