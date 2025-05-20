Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Vandier ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile askeri bir törenin ardından ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Gürak, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Vandier'i askeri törenle karşıladı. Genelkurmay Başkanlığında gerçekleşen törenin ardından Orgeneral Gürak ile Oramiral Vandier ikili görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel