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Genelkurmay Başkanı Güler ve eşi oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Güler ve eşi oyunu kullandı

Yerel Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi Demet Güler ile birlikte Ankara'da bulunan Çankaya İlkokulu'na gelerek, 1135 no'lu sandıkta oyunu kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaşar Güler Orgeneral Ankara Yerel Haberler

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