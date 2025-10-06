Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetleme gerçekleştirdi ve '5'inci En İyi Komando Kolu' yarışmasında birinci olan kola ödül verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 18-29 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen "5'inci En İyi Komando Kolu" yarışmasında birinci olan kol personeline ödül verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
