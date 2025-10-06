Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını Ziyaret Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 18-29 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen "5'inci En İyi Komando Kolu" yarışmasında birinci olan kol personeline ödül verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel