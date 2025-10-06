Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 18-29 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen "5'inci En İyi Komando Kolu" yarışmasında birinci olan kol personeline ödül verdi. - ANKARA