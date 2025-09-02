Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun ilk ziyaretinin KKTC'ye olması şehit yakınlarını memnun etti

Terör gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ilk yurtdışı ziyaretinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olmasının şehit ve gazi yakınlarını mutlu ettiğini söyledi.

Terör gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun milletin huzuru ve geleceği için canla başla çalıştığını söyledi. Gündüz, "Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiştir.

Kendisini, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel kabul etmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri de ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının, askeri dayanışmanın ve stratejik iş birliğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Yerli ve milli bir anlayışla gece gündüz demeden çalışan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, bu anlamlı ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapması, milletimizin 'İki devlet, tek yürek' iradesinin güçlü bir yansıması olmuştur. Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin kahramanlık ruhu ile yoğrulmuş Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin, Doğu Akdeniz'de barışın ve mavi vatanımızın teminatı olmaya devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR