Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü - Haberler

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Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kayınvalidesi Macide Sağıroğlu vefat etti.

AMASYA (İHA) - Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kayınvalidesi Macide Sağıroğlu vefat etti.

Sağıroğlu, Amasya Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orgeneral Bayraktaroğlu, eşi Hürriyet Bayraktaroğlu ile yakınlarına başsağlığı diledi. - AMASYA

Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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