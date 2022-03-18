Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kayınvalidesi Macide Sağıroğlu vefat etti.
AMASYA (İHA) - Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kayınvalidesi Macide Sağıroğlu vefat etti.
Sağıroğlu, Amasya Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı.
Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orgeneral Bayraktaroğlu, eşi Hürriyet Bayraktaroğlu ile yakınlarına başsağlığı diledi. - AMASYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel