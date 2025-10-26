Genel Tarım Sayımı ve TUKAS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut başkanlığında, Genel Tarım Sayımı ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TUKAS) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda, yürütülmekte olan Genel Tarım Sayımı çalışmaları ile TUKAS hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi.

Karabulut, tarımsal verilerin güncel, doğru ve güvenilir şekilde toplanmasının, ülke tarım politikalarının belirlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona eren toplantıya, TÜİK Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Fatih Temuçin, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Bakanlık Koordinatörü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcıları Abdurrahman Müftüoğlu ve Gökmen Şengün, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı. - BAYBURT