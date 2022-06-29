Genel Başkan Değirmenci'den KARDEMİR emekçisine kademe ilerlemesi müjdesi - Haberler

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Genel Başkan Değirmenci'den KARDEMİR emekçisine kademe ilerlemesi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genel Başkan Değirmenci'den KARDEMİR emekçisine kademe ilerlemesi müjdesi

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti. ziyaret sonrası açıklama yapan Genel Başkan Değirmenci, KARDEMİR emekçisine kademe ilerleme müjdesi açıkladı.

Ziyaret sonrası kamuoyuna ve KARDEMİR'de çalışan üyelerle bir açıklama yapan Değirmenci, kademe ilerlemesi sorunun çözüldüğü müjdesini verdi. Değirmenci, yaptığı açıklamada kademe ilerlemesi Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacağının müjdesini verdi.

Müjdeyi yayınladığı bir mesajla üyelerimize duyuran Değirmenci, açıklamasında şunlara yer verdi: "Değerli Kardemir Çalışanları, 01.01.2021-31.12.2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmemizin geçici madde: aday işçilerin geçici kademelerine yerleştirilmesi başlıklı maddesinin yürürlüğüne ilişkin, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ile bugüne kadar yaptığım görüşmelerde, bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp, uygulamaya geçilmesi hususundaki hassasiyetimizi dile getirmiştim. 29.06.2022(Bugün) tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar ile yaptığım görüşme sonucunda, kademe ilerlemesi Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacaktır. Bu çerçevede belirlenen kurallar çerçevesinde üyelerimizin, ilgili kademelere yerleştirmesi yapılacaktır. Bu çalışmada emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere herkese, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.", - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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