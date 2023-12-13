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Gençlik ve Spor Konfederasyonu, hakem şiddetini kınadı

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Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan şiddeti kınadıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e karşı gerçekleştirilen şiddeti kınayan mesaj yayınladı.

GESKON Genel Sekreteri Murat Uygur, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyoruz. Spor, sevgi, dostluk, kardeşlik ve barıştır. FİFA kokartlı hakem Halil Unut Meler'e yapılan saldırı ne yazık ki sporun bu evrensel ilkelerine gölge düşürmüştür. İngiltere'nin ünlü Wembley Stadında şöyle bir yazı vardır; 'Burada kazanmak değil, sahaya çıkıp mücadele etmek önemlidir' Dolayısıyla, sporda kazanmak veya kaybetmekten daha önemli olan şey, çıkıp mücadele edip oynamaktır. Kazanılan ise dostluk, kardeşlik sevgi ve barıştır" şeklinde konuştu.

Uygur açıklamasının devamında, "Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması asla tasvip edilemez. Bu sebeplerle Meler'e yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Yaşadığımız bu olayın son olmasını ve statlarımızda bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyor ve temenni ediyoruz. Başta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e, tüm spor camiasına ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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