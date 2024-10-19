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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Yurtları Ziyaret Etti

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bacım Sultan ve Tınaztepe yurtlarını ziyaret ederek gençlerle buluştu. Kasapoğlu, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, onlara yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ile birlikte Bacım Sultan Yurt Müdürlüğü ve Tınaztepe Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, gençlerle buluştu.

Ziyaret sırasında, yurtlarda gerçekleştirilen sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu belirterek, onlara yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyarette yurt müdürlerinden bilgi alan İl Müdürü Kasapoğlu, yurtlarda düzenlenen faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Bacım Sultan ve Tınaztepe yurtlarında gerçekleştirilen spor etkinliklerinden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanındığını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimiz geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Hizmet Müdürümüz, yurt müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle gençlik için çalışıyoruz. Onların her alanda başarılı olmaları, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri bizim önceliğimizdir." şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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