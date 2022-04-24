Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Karagöz Ağrı'da

AĞRI (İHA) - Bir dizi incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz, şehirde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz, Sporcu Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunarak İl Müdürü V. Cemil Budak'tan tesisin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri bağlamında Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret eden Başkan Karagöz, burada gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Serhat Genç Ofisi Ziyaret eden Karagöz, faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu ve 2500 Kişilik Spor Salonuna geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz, yürütülen sportif faaliyetleri değerlendirdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel