Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, 'Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Burdur'a ziyaret

Şehir Buluşmaları çerçevesinde Burdur'a ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önce STK temsilcileri ile yemekte daha sonra gençlik merkezinde sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek, Burdurlu sporcuların ve antrenörlerin isteklerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Şehir Buluşmaları çerçevesinde Burdur'a ziyarete gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında Burdur Öğretmenevinde STK temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde STK temsilcilerine seslenen Bakan Bak, "AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm Türkiye'de planlanan Şehir Buluşmaları'nın Burdur ayağında ben görevlendirildim. Her bakana, genel başkan yardımcısına ve diğer yetkililere illerin sorunlarını yerinde dinlemek, tespit etmek üzere Cumhurbaşkanımızın talimatıyla programlar yapıldı. Ben de bugün buradayım. Sabahleyin Valimizden valilikte, spor müdürümüzden, şehrimizin genel bir tablosunu, ardından spor yatırımlarımızı ve spor yatırımlarımızın eksiklerini, yeniden talepleri dinledik. Sonra teşkilatımızı ziyaret ettik. Orada da belediye başkanlarımızın diğer sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinlemek üzere de buradayız. Şimdi tabii malumunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversitemizde çok detaylı bir şekilde spor yatırımları yaptık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde. Çok güzel bir saha var, spor salonları var. Pek çok takımın kamp yaptığı, ortak kamp yapabildiği tesisler var. Buranın geliştirilmesi için de bazı projeler var. Burayı takımların uzun süreli kamplar yapabileceği, futbol takımlarının, diğer branşlardaki basketbol olsun, voleybol olsun güreş başta olmak üzere bireysel sporlar. Burayı bu yönde bazı değerlendirmelerde bulunduk. İlçelerimizin de talepleri oldu. Altınyayla'da kapalı bir halı saha, Tefenni'de tesis, Yeşilova'da Salda köyü civarında halı saha. Burdur'daki yurtlarımızın durumunu gözden geçirdik. Salda'da biliyorsunuz kız yurdu ve erkek yurdu yaptık. Yenisinin talebi oldu, onları konuştuk. Yani hepsini ben kendi adıma, benimle ilgili bölümleri not aldım. Gazi Atatürk Stadı'nın bir projesi var tribün ile alakalı. O proje de hazır. Onu bir an önce hayata geçirmek için ben talimat verdim. İnşallah onu da en kısa sürede yerine getireceğiz. Biz Burdur'u bir spor şehri şekline getirmek için de bu yatırımları yapıyoruz" dedi.

Daha sonra basına kapalı olarak STK temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi.

Buradaki toplantının ardından gençlik merkezine geçen Bakan Osman Aşkın Bak, burada sporcular ve antrenörler ile bir araya geldi. Burada gençlere spora nasıl başladığını ve hangi spor branşlarını yaptığını ve antrenörlük yıllarını anlatan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin spor tesislerinde, yatırımlarda müthiş tesisler kazandığına değinerek, "Şu anda 10 binin üzerinde tesisimiz var. Spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız var. İşte böyle gençlik merkezlerimiz fonksiyonlu, okullarımızda spor salonlarımız var. Sporda başarılı bir gençlik geliyor. Hepiniz takip ediyorsunuz. Voleybolcularımız Milletler Kupası'nda şampiyon oldu. Bayan milli takımımız, erkek milli takımımız şampiyon oldu. Kürekçilerimiz şampiyon oldu. Haltercilerimiz hepsi madalyaları toplamaya başladı. Bu zamana kadar 2023 yılında 8 bin 900 madalyaya ulaştık. İnşallah hedefimiz daha fazla madalya kazanmak. Mutlaka sizin içinizden de şampiyonlar çıkacak. Bu ülkenin bayrağını dalgalandıracak. Dolayısıyla spordan ayrılmayın. Buradaki ailelere de bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarınızı kolundan tutup spor salonlarına getirin. Havuza getirin, onların sporla meşgul olmasını sağlayın. Özellikle bizim bir de paralimpikte başarılarımız var. Engelli sporcularımızın spora katılımları var. Devletimizin desteği var. Sporu seven, gençleri seven bir Cumhurbaşkanımız var. Mustafa Kemal Atatürk de 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor. Sporda da güçlü bir Türkiye geliyor. Biz tohumları ektik. Statları, tesisleri yaptık. Avrupa'nın en genç statlarına sahibiz. Spor bizi kötü alışkanlıklardan, yani bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutuyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmamızı sağlıyor. O yüzden aman spordan ayrılmayın" şeklinde konuştu

Daha sonra gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Bak, burada öğrenciler tarafından sergilenen müzik dinletisini dinleyerek söylenen şarkılara eşlik etti. Gençlik merkezinde voleybol, jimnastik ve yüzme antrenmanlarını da takip eden Bakan Bak, ardından buradaki öğrencilere Vali Ali Arslantaş ile birlikte aşure dağıttı.

Gazi Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Bakan Bak, esnafın taleplerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Cadde üzerindeki bir işletmede çocuklara tavuk döner ayran ısmarlayan Bakan Bak, çocuklarla sohbet etti. - BURDUR