Gençlik ve Spor Bakanı Efendioğlu, Manisa'daki Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Manisa'da gençlerle ve gençlik çalışanlarıyla bir araya geldi. Kentteki gençlik çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Efendioğlu, üniversite öğrencilerine "ÜNİDES" projelerine başvurmaları için çağrıda bulundu.

75. Yıl Gençlik Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen, gençlik merkezi müdürleri ve gençlik çalışanlarıyla buluşan Genel Müdür Efendioğlu, gençlik merkezlerinin faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu. İl Müdürü Yunus Öztürk'ten kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik çalışanlarıyla toplantı yapan Efendioğlu, gençlik çalışanlarının yetkinlik çerçevesi ve eğitim programına dikkat çekerek, "Gençlik çalışanlarının görevlerinde daha başarılı olmaları için eğitimlere önem veriyoruz. Gençlere yol gösteren çalışanlarımızın her anlamda donanımlı olması önceliğimizdir" dedi. İl Müdürü Yunus Öztürk ise ziyaretlerinden dolayı Efendioğlu'na teşekkür ederek, gençlik merkezlerinin kent genelinde çalışmalarını üstün gayretle sürdürdüğünü ifade etti.

ÜNİDES projelerine başvuru çağrısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Ofisi'nde üniversite öğrencileriyle de buluşan Genel Müdür Efendioğlu, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi. Efendioğlu, "Gençlerimiz fikirleriyle geleceğe ilham oluyor. Bizler de bu yeni fikirlerin ve inovasyon çalışmalarının sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Her daim gençlerimizin yanındayız" dedi. Öğrencilerle sohbet eden Efendioğlu, ÜNİDES projelerine başvurmalarını istedi.

Genel Müdür Efendioğlu, ziyaretleri kapsamında Mevlevihane Genç Ofisi'ni de gezdi. Burada gençlerin taleplerini dinleyen Efendioğlu, gönüllü gençlerle sohbet etti. Program, gençlerin hazırladığı mini bir konser ile keyifli anlara sahne oldu. - MANİSA