Gençlik ve Spor Bakanı Bergama'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bergama'da gençlerle buluştu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'da spora ve tesisleşmeye büyük destek veren Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Hizmete açıldığı ilk günden tüm Bergama'nın ve 7'den 77'ye herkesin buluşma noktası, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun vizyon projelerinden olan Zeytinpark'ta gerçekleşen buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir süre sohbet etti.

Başkan Koştu: "Sayın Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür ederim"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bergama'da spor ve tesisleşme anlamında yapılan tüm çalışmalara büyük destek verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sayın Bakanımız gerek Millet Bahçesi'ni yapacağımız 14 Eylül Stadyumu'nun belediyemize devri noktasında, gerekse gençlik merkezimizin yapımına ve halı sahalarımızın yapımına kadar tüm spor ve tesisleşme çalışmalarımızda bizlere büyük destekler vermiş, vermeye devam etmektedir. Sayın Bakanımıza bu destekleri için çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR