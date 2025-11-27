Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Milli Teknoloji Hamlesi'ni Destekledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor. Savunma Sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e getirilmesi önemli. Yapılan yatırımlarda vizyon var, irade var. Gençlerimizin heyecanıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Gençler Bakanlığında' programının 72'ncisi Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 36 ilden gelen gençler, 2 gün süren program kapsamında hem Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında misafir edildi hem de başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'nun da hazır bulunduğu programa, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı olarak görev yapan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları Akrobasi Timi de katıldı.

Aşkın Bak, yaptığı konuşmada özellikle teknoloji alanında başarı elde etmiş gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Bak, askeri personele katılımlarından dolayı teşekkür ederken, çocukken pilot olmayı hayal ettiğini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor"

Teknoloji heveslisi gençlerle gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Gençlik Merkezlerimizde Deneyap atölyelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile oluşturduğumuz önemli bir birliktelik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor. Savunma Sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e getirilmesi önemli. Dünyada İHA ve SİHA teknolojisinde söz sahibi 5 ülkeden biriyiz. T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, teknolojiye aşık insanlarımıza, şirketlerimizin katkılarına teşekkür ediyoruz. Yapılan yatırımlarda vizyon var, irade var. Sizlerin de heyecanıyla gurur duyuyoruz. Yurtdışında mühendislik yaptım. Hep başka ülke mühendislerin iyi olduğunu söylerlerdi. Ben de onlara 'Türk mühendisleri daha iyi.' derdim. Özgüvenli olmak önemli. Dolayısıyla kendimize güveneceğiz. Biz bu gençlerle her şeyi yapabiliriz. 'Türkiye Yüzyılı', 'Gençlerin Yüzyılı' olacak" dedi.

Bakan Bak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile gençlerin katılımıyla mayıs ayında İstanbul'dan Samsun'a, sonrasında ise ağustos ayında Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu yaptıklarını hatırlattı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak 8 yıl görev yaptığı dönemden bahseden Bakan Bak, NATO toplantılarında Türk askerinin eğitimli, disiplinli olmasından, Kore Savaşlarındaki cesaretinden övgüyle söz edildiğini anlattı.

"Hep beraber geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz"

Savunma sanayisiyle büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu dile getiren Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizle gurur duyacağız, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimizle, her şeyimizle bu sinerji için sizleri alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarımızı, Türk ordusunun gururunu, Türk Yıldızlarını yürekten alkışlıyorum. Sizleri seviyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST kuşağına verdiği değeri biliyoruz. Hep beraber geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz. Bir mühendis olarak sizlerle gurur duyuyorum. TEKNOFEST'teki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güçlü bir orduya, güçlü yiğitlere sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz."

Bakan Bak'ın konuşmasının ardından Türk Yıldızları Akrobasi Timinin katılımıyla panel düzenlendi. 'Gençler Bakanlığında' programında ayrıca, Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde ikincilik ödülü kazanan 'Yol Yok Müzik Grubu' sahne aldı. - ANKARA