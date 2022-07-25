Samsun Büyükşehir Belediyesi"Gençlik Hareketi" kapsamında düzenlediği "Gençlik ve Kültür Kampı" ile öğrencilere unutamayacağı bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik ve Kültür Kampları" devam ediyor. Kamplar ile Büyükşehir Belediyesi hem Samsun'un çeşitli bölgelerinden gelen gençlerin yeni dostluklar kurmasını sağlıyor hem de yıllar boyunca unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

Başvuruları 18 Haziran'da başlayan ve 21 Ağustos'a kadar sürecek olan Gençlik ve Kültür Kampları, hafta içi günübirlik kamp, hafta sonu çadır kampı olmak üzere ikiye ayrılıyor. 11-24 yaş aralığında her gencin katılabileceği kamplar ücretsiz olarak düzenleniyor.

Bu kapsamda İlkadım ilçesi Mamur Dağı Karavan Parkı'nda 100 öğrenciye daha kamp yaptırıldı. Doğa yürüyüşü ile güne başlayan gençler, gün boyu geleneksel Türk okçuluğu, dart, koca ayak, kazık oryantiringi, sopa değiştirme, düğüm çeşitleri istasyonu gibi çeşitli oyunlar oynadı. Unutamayacakları bir gün yaşayan gençlerin günü kamp ateşi ile sona erdi.

Gençlik kamplarına katılmak için belediyenin web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel