Oltulu Gençler Sarıkamış Şehitlerini Andı
Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl etkinliklerine katılan Oltulu gençler, dedelerini anmak için yürüyüş düzenledi. Oltu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 5 otobüsle etkinlik alanına götürülen 200 genç, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından anma törenine katıldı. Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, gençlere tarih bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaparak, Sarıkamış'ın vatan uğruna ödenen bedelleri simgelediğini ifade etti.
Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılan Oltulu gençler dedelerini andı.
Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından yapılan organizasyon ile 5 otobüs ile 200 genç Sarıkamış ilçesi etkinliklerine getirildi.
Kızılçubuk bölgesinden 6 kilometrelik yolu yürüyen Oltulu gençler daha sonra anma etkinliğine katıldı.
Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, "Bugün, vatan uğruna can veren Sarıkamış şehitlerimizi anmak için buradayız. Sarıkamış, bir toprak parçasının vatan olması için ödenen bedellerin en çarpıcı örneklerinden biridir. O gün, Mehmetçiklerimiz yalnızca düşmanla değil, ağır kış şartlarıyla da mücadele ettiler. Gençlerde tarih bilinci oluşturmanın en güzel yolu, onları tarihin yaşandığı yerlere götürmektir. Bu yüzden Oltu Gençlik Merkezi olarak 200 genç kardeşimizle burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve diyoruz ki 'Gençlik şühedanın izinde'" diye konuştu. - ERZURUM