Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Muğla'da Gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Menteşe Turgutreis Yurdu'nda gerçekleştirildi. Çalıştay, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamasını hedefledi.

Afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik gibi başlıklar üzerine düzenlenen oturumlarda öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bir araya geldi. Çalıştay, gençlik politikalarına yön vermek adına fikir alışverişi yapılan önemli bir platform oldu.

Çalıştayda konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gençlerin bu sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu çalışma, sadece birkaç kurum veya STK'nın girişimi değil; tüm Muğla coğrafyasını kapsayan bir çalışma oldu. Seydikemer'den Bodrum'a kadar tüm gençlerimize bu projede yer verdik. Valimiz Dr. İdris Akbıyık'ın desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Sizlerin katılımıyla bu çalıştay daha da anlam kazandı. Hepinize teşekkür ederiz"

Çalıştayda konuşma yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerin Cumhuriyet'in geleceği için taşıdığı önemi vurguladı. Vali Akbıyık, "Bu çalıştay çok anlamlı ve çağdaş bir proje. Gençlik Spor Bakanlığımız başta olmak üzere bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğimizin teminatıdır. Bu çalıştayın gençlerin enerjisiyle şekillenecek olması projeye farklı bir boyut kazandıracaktır" dedi. - MUĞLA