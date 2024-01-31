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Gençlik merkezlerindeki eğitimlere müftülük öğrencileri de katılacak

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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Bala, T3 Vakfı Afyonkarahisar İl Sorumlusu Betül Can ve Gençlik Lideri Osman Temel, Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'nü ziyaret ederek gençlik merkezinin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Bala, T3 Vakfı Afyonkarahisar İl Sorumlusu Betül Can ve Gençlik Lideri Osman Temel, Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'nü ziyaret ederek gençlik merkezinin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen "Dene-yap" atölyeleri ve "Teknokent 2024 "hakkında bilgi ve başvurular üzerine konuşulan ziyarette, müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin de bu yönde bilgilendirilmesi ve davet edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müftü Vekili Harun Küçük, misafirlerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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